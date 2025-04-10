В Черном и Азовском морях – ни одного корабля РФ
На утро 10 апреля в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" Общий залп - до 26 ракет.
За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 8 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 6 судов, из них 3 судна продолжили движение из пролива Босфор.
Напомним, с момента заключения частичного перемирия в Черном море Россия не обстреливала гражданскую портовую инфраструктуру Украины.
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