В Николаевской области в результате атаки вражеских беспилотников повреждены склад и сельхозтехника

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На Николаевщине в результате атаки дронов за прошлые сутки поврежден состав и сельхозтехнику, пострадал гражданский

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"19 марта в 10:30 и 13:05 враг атаковал ударными БпЛА Галицыновскую общину, тип устанавливается. В результате атаки 49-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, медицинская помощь ему была оказана амбулаторно. Кроме того, в результате обстрелов повреждены крыша складского помещения, два трактора и комбайн", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия РФ четырежды атаковала дроном типа FPV Куцурубскую общину, пострадавших нет.

Напомним, за сутки Силы обороны уничтожили 75 вражеских дронов.