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20 березня 2025, 09:44

У Миколаївській області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджені склад та сільгосптехніка

20 березня 2025, 09:44
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фото: ілюстративне
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На Миколаївщині внаслідок атаки дронів минулої доби пошкоджено склад і сільгосптехніку, постраждав цивільний

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"19 березня о 10:30 та 13:05 ворог атакував ударними БпЛА Галицинівську громаду, тип встановлюється. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, медична допомога йому була надана амбулаторно. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, армія РФ чотири рази атакувала дроном типу FPV Куцурубську громаду, постраждалих немає.

Нагадаємо, за добу Сили оборони знищили 75 ворожих дронів.

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Кім Віталій Олександрович Миколаївська ОДА Миколаївська область атака дрон
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