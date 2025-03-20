У Миколаївській області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджені склад та сільгосптехніка

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На Миколаївщині внаслідок атаки дронів минулої доби пошкоджено склад і сільгосптехніку, постраждав цивільний

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"19 березня о 10:30 та 13:05 ворог атакував ударними БпЛА Галицинівську громаду, тип встановлюється. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, медична допомога йому була надана амбулаторно. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, армія РФ чотири рази атакувала дроном типу FPV Куцурубську громаду, постраждалих немає.

Нагадаємо, за добу Сили оборони знищили 75 ворожих дронів.