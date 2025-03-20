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В Николаевской области задержали организаторку незаконного трансфера за границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Адвокатка хотела подкупить пограничника, предложив ему 3000 долларов в обмен на незаконную переправку мужчины призывного возраста через границу. Военнослужащий, получив такое предложение, сразу доложил об этом своему руководству.

Фигурантку задержали при передаче так называемого "аванса" в 1500 долларов.

Задержанной 52-летней женщине объявили подозрение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области пограничник пытался наладить канал переправки мужчин через границу.