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02 марта 2025, 13:00

В Николаевской области дети провалились под лед: продолжаются поиски

02 марта 2025, 13:00
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фото: Нацполиция
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В Первомайске Николаевской области продолжаются поиски двух пропавших детей, которые могли провалиться под лед на реке Синюха

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевщины, передает RegioNews.

Братья - Евгений Ванюхин и Василий Войтко -10 и 6 лет исчезли вчера, 1 марта.

Правоохранители проверяют улицы Первомайска и окрестности города, обследуют водоемы, заброшенные здания и пустыри.

"Обращаемся с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение пропавших без вести детей или предоставить другую полезную информацию — срочно звонить по телефону на спецлинию 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале произошла трагедия в Херсонской области. Вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчика и 14-летней девочки.

Также сообщалось, что в Одесской области сразу трое парней погибли под льдом. Они провалились под лед на местном пруду.

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