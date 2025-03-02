В Николаевской области дети провалились под лед: продолжаются поиски

фото: Нацполиция

В Первомайске Николаевской области продолжаются поиски двух пропавших детей, которые могли провалиться под лед на реке Синюха

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевщины, передает RegioNews.

Братья - Евгений Ванюхин и Василий Войтко -10 и 6 лет исчезли вчера, 1 марта.

Правоохранители проверяют улицы Первомайска и окрестности города, обследуют водоемы, заброшенные здания и пустыри.

"Обращаемся с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение пропавших без вести детей или предоставить другую полезную информацию — срочно звонить по телефону на спецлинию 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале произошла трагедия в Херсонской области. Вода унесла жизни троих детей: 9-летнего и 13-летнего мальчика и 14-летней девочки.

Также сообщалось, что в Одесской области сразу трое парней погибли под льдом. Они провалились под лед на местном пруду.