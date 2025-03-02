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02 березня 2025, 13:00

На Миколаївщині діти провалилися під кригу: тривають пошуки

02 березня 2025, 13:00
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фото: Нацполіція
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У Первомайську Миколаївської області тривають пошуки двох зниклих дітей, які могли провалитись під лід на річці Синюха

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївщини, передає RegioNews.

Брати — Євгеній Ванюхін та Василь Войтко —10 та 6 років зникли вчора, 1 березня.

Правоохоронці перевіряють вулиці Первомайська та околиці міста, обстежують водойми, покинуті будівлі та пустирі.

"Звертаємось із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження зниклих безвісти дітей або надати іншу корисну інформацію — терміново телефонувати на спецлінію 102", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому сталася трагедія на Херсонщині. Вода забрала життя трьох дітей: 9-річного та 13-річного хлопчиків і 14-річної дівчинки.

Також повідомлялося, що на Одещині одразу троє хлопців загинули під кригою. Вони провалилися під лід на місцевому ставку.

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