07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 14:57

На Волыни 8 учеников отравились неизвестным веществом: детей госпитализировали

24 февраля 2025, 14:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни в больницу из-за отравления неизвестным веществом попали 8 школьников

Об этом сообщил Камень-Каширский районный отдел полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 24 февраля в одном из учебных заведений Камень-Каширского района.

Во время школьных мероприятий детям стало плохо. Восемь учеников были доставлены в медучреждение или обратились самостоятельно. Им оказана необходимая помощь, находясь в сознании.

Предварительно известно, что они отравились неизвестным веществом.

Обстоятельства происшествия выясняется следственно-оперативной группой и ювенальными полицейскими. Когда все нюансы инцидента будут выяснены, будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в полиции.

Напомним, в Сумах в результате пожара в общежитии погиб младенец.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине двое детей отравились угарным газом.

Волынская область дети школьники неизвестное вещество больница
Трагедия в Житомирской области: погибла семья с двумя маленькими детьми
23 февраля 2025, 12:55
В Киевской области произошел пожар в квартире: спасатели эвакуировали троих детей
23 февраля 2025, 07:19
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Стало известно, какой будет погода в Украине в марте
24 февраля 2025, 15:23
Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ: возник пожар
24 февраля 2025, 15:15
Украинский бизнес призвал власти устранить дискриминацию малого бизнеса в программе "Национальный кэшбек"
24 февраля 2025, 15:11
В Одессе 17-летний парень, ограбивший прохожую, может сесть на 10 лет
24 февраля 2025, 14:59
СБУ разоблачила агенток ФСБ, корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области
24 февраля 2025, 14:45
За три года полиция зафиксировала более 140 тысяч преступлений РФ
24 февраля 2025, 14:39
На Тернопольском пруду под лед провалился мужчина
24 февраля 2025, 14:27
Стало известно, где завтра в Украине ударит мороз до -16 градусов
24 февраля 2025, 14:11
Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что все мы обречены
24 февраля 2025, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »