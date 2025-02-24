На Волыни 8 учеников отравились неизвестным веществом: детей госпитализировали
На Волыни в больницу из-за отравления неизвестным веществом попали 8 школьников
Об этом сообщил Камень-Каширский районный отдел полиции, передает RegioNews.
Инцидент произошел утром 24 февраля в одном из учебных заведений Камень-Каширского района.
Во время школьных мероприятий детям стало плохо. Восемь учеников были доставлены в медучреждение или обратились самостоятельно. Им оказана необходимая помощь, находясь в сознании.
Предварительно известно, что они отравились неизвестным веществом.
Обстоятельства происшествия выясняется следственно-оперативной группой и ювенальными полицейскими. Когда все нюансы инцидента будут выяснены, будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в полиции.
Напомним, в Сумах в результате пожара в общежитии погиб младенец.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине двое детей отравились угарным газом.