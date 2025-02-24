На Волыни 8 учеников отравились неизвестным веществом: детей госпитализировали

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На Волыни в больницу из-за отравления неизвестным веществом попали 8 школьников

Об этом сообщил Камень-Каширский районный отдел полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел утром 24 февраля в одном из учебных заведений Камень-Каширского района.

Во время школьных мероприятий детям стало плохо. Восемь учеников были доставлены в медучреждение или обратились самостоятельно. Им оказана необходимая помощь, находясь в сознании.

Предварительно известно, что они отравились неизвестным веществом.

Обстоятельства происшествия выясняется следственно-оперативной группой и ювенальными полицейскими. Когда все нюансы инцидента будут выяснены, будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в полиции.

Напомним, в Сумах в результате пожара в общежитии погиб младенец.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине двое детей отравились угарным газом.