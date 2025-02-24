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24 февраля 2025, 09:27

Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: повреждены дома

24 февраля 2025, 09:27
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевщину беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены частные дома

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

К счастью, в результате обстрела люди не пострадали.

Известно, что вчера россияне четырежды ударили FPV-дронами по Куцурубской общине. В селе Дмитровка повреждены частный дом и автомобиль.

Также враг атаковал дроном Галицыновскую общину. В результате удара в селе Лупарево повреждены два частных дома.

Виталий Ким добавил, что в ночь на 24 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили в Николаевской области шесть БПЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще трое мирных жителей получили ранения.

РФ война обстрелы оккупанты дрон Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА атака
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