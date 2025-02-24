Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: повреждены дома
За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевщину беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены частные дома
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
К счастью, в результате обстрела люди не пострадали.
Известно, что вчера россияне четырежды ударили FPV-дронами по Куцурубской общине. В селе Дмитровка повреждены частный дом и автомобиль.
Также враг атаковал дроном Галицыновскую общину. В результате удара в селе Лупарево повреждены два частных дома.
Виталий Ким добавил, что в ночь на 24 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили в Николаевской области шесть БПЛА типа "Shahed 131/136".
Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще трое мирных жителей получили ранения.