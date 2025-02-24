Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских
Вчера российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ погиб гражданский, еще трое мирных жителей области получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки россияне били по жилым кварталам. Войска РФ повредили повреждение многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали торговые киоски, газопровод и частный автомобиль.
По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной один ударный дрон типа "Shahed-131/136".
Напомним, утром 24 февраля российские войска нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию в окрестности города в Киевском районе.