Военные моряки приземлили 10 российских ударных дронов
Ночью 24 февраля во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили 10 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили 13 российских "шахедов".
Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушенияВсе новости »
24 февраля 2025, 07:34Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
24 февраля 2025, 07:15Украинские бойцы уничтожили на востоке четыре российских пушки
24 февраля 2025, 06:49
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Нефть, пропаганда и финансы: подробности нового пакета санкций ЕС против России
24 февраля 2025, 10:33Украина вернула более 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения, — Сырский
24 февраля 2025, 10:27Ночью РФ выпустила по Украине 185 ударных дронов: как отработала ПВО
24 февраля 2025, 10:15"Украина. Год 2025": вместо честной коммуникации Зеленский покупался в теплой ванной и свете софитов
24 февраля 2025, 10:00В Воздушных силах подвели результаты своей работы за три года: сколько вражеских целей уничтожено
24 февраля 2025, 09:55Взрывы в Житомирском районе: в ОВА сообщили, что происходит
24 февраля 2025, 09:41Войска РФ атаковали дронами Николаевщину: повреждены дома
24 февраля 2025, 09:27В Луцке пьяный пенсионер угнал автомобиль и устроил ДТП
24 февраля 2025, 09:18С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян, - Генштаб
24 февраля 2025, 09:00В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали
24 февраля 2025, 08:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »