Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушения
Вчера, 23 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 421 удар по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 12 сообщений о повреждении квартир и частных домов", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 24 февраля российские войска нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию в окрестности города в Киевском районе.
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