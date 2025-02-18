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Украинцев предупредили о том, какими будут ограничения электроэнергии на 19 февраля. Специалисты объяснили, кого это касается и в какое время могут отключить свет

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Украине 19 февраля в Украине будут применяться меры ограничения мощности. Это касается промышленности и бизнеса. Времена применения ограничений :

06:00-09:00

15:00–22:00

Отмечается, что отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, ранее энергетики объясняли, почему происходит отключение света. Специалисты подчеркнули, что главная причина – это последствия российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии. Пока эти ограничения не касаются бытовых потребителей. Однако, отметили эксперты, ситуация еще может измениться.