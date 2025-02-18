06:50  18 февраля
Украинские бойцы из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90
05:43  18 февраля
Трудоустройство с бронированием за 3500 долларов: во Львове задержали работника стратегического предприятия
05:05  18 февраля
Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 17:53

В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 19 февраля

18 февраля 2025, 17:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинцев предупредили о том, какими будут ограничения электроэнергии на 19 февраля. Специалисты объяснили, кого это касается и в какое время могут отключить свет

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Украине 19 февраля в Украине будут применяться меры ограничения мощности. Это касается промышленности и бизнеса. Времена применения ограничений :

  • 06:00-09:00
  • 15:00–22:00

Отмечается, что отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, ранее энергетики объясняли, почему происходит отключение света. Специалисты подчеркнули, что главная причина – это последствия российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии. Пока эти ограничения не касаются бытовых потребителей. Однако, отметили эксперты, ситуация еще может измениться.

Укрэнерго отключения света
Проект "гигаватт Зеленского": стало известно, сколько генерации построили на самом деле
17 января 2025, 14:10
Экс-заместитель главы Харьковского облсовета разработал схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн
14 января 2025, 13:21
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Суд в Киеве признал незаконной аренду земли, на которой планировали построить ТРЦ
18 февраля 2025, 19:16
В Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала недвижимость граждан
18 февраля 2025, 18:54
На Закарпатье нашли женщину, которая пять дней в легкой одежде блуждала по лесу
18 февраля 2025, 18:42
Актер Александр Рудинский рассказал, кто из голливудских звезд на премии BAFTA спрашивал его об Украине
18 февраля 2025, 18:41
В Сумской области поймали на взятке врача ВВК
18 февраля 2025, 18:17
Аферисты выманили у матери погибшего защитника 3 миллиона гривен
18 февраля 2025, 18:07
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
18 февраля 2025, 17:52
Пакт Лаврова-Рубиотропа: в Саудовой Аравии США и РФ пока не договорились
18 февраля 2025, 17:32
Полиция разыскивает мошенников, которые обманули двух жительниц Николаевщины
18 февраля 2025, 17:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »