На Кировоградщинет делок продавал уклонистам фиктивные справки за $20 тысяч
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Кропивницкого по факту организации переправки мужчин за границу
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Делок за 20 тысяч долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу, готовя фиктивные справки о снятии с военного учета.
Правоохранители задержали фигуранта после получения средств от клиента и объявили подозрение.
Обвинительный акт направлен в суд. Дельцу грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.
Напомним, на Закарпатье задержали чиновника ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать из центра комплектования и военным, которых вернули из СОЧ.
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