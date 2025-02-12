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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Кропивницкого по факту организации переправки мужчин за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Делок за 20 тысяч долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу, готовя фиктивные справки о снятии с военного учета.

Правоохранители задержали фигуранта после получения средств от клиента и объявили подозрение.

Обвинительный акт направлен в суд. Дельцу грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, на Закарпатье задержали чиновника ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать из центра комплектования и военным, которых вернули из СОЧ.