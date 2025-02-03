В Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ

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В Тернопольской области военного приговорили к 5 годам за самовольное оставление части

Как передает RegioNews, об этом пишет Тернопіль Наживо!

Мужчина пошел в СЗЧ осенью 2023 года. По его словам, он без уважительных причин не прибыл в свое подразделение и проводил время по собственному усмотрению.

Тернопольский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины (с изменениями, внесенными согласно Закону №3233-IХ от 13.07.2023).

Суд наказал военного на 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Харькове эксректора вуза будут судить за хищение денег. Он участвовал в незаконной схеме, принесшей фигурантам более 14 млн гривен.