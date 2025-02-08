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08 февраля 2025, 00:50

Пришел к знакомой и изнасиловал ее: 19-летняя жительница Николаева обратилась в полицию

08 февраля 2025, 00:50
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Фото: Нацполиция
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19-летняя жительница Николаева обратилась в полицию из-за изнасилования. По ее словам, это сделал с ней ее знакомый, заходивший к ней в гости

Об этом сообщает Полиция Николаевской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Николаева. Она заявила, что ее изнасиловал знакомый. Самого 26-летнего подозреваемого уже задержали.

По словам девушки, это случилось, когда ее товарищ пришел к ней в гости. Она рассказала, что он совершал насильственные действия, а потом просто ушел из ее квартиры.

"В настоящее время при процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который изнасиловал 69-летнюю женщину. Оказалось, что он пошел на свидание со своей знакомой. Когда они поссорились, он изнасиловал ее и задушил.

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