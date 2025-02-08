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19-річна жителька Миколаєва звернулась до поліції через зґвалтування. За її словами, це зробив з нею її знайомий, який заходив до неї в гості

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

До поліції звернулась 19-річна жителька Миколаєва. Вона заявила, що її зґвалтував знайомий. Самого 26-річного підозрюваного вже затримали.

За словами дівчині, це сталося, коли її товариш прийшов до неї в гості. Вона розповіла, що він вчиняв насильницькі дії, а потім просто пішов з її квартири.

"Нині за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". Підозрюваному загрожує до пʼяти років позбавлення волі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 69-річну жінку. Виявилося, що він пішов на побачення зі своєю знайомою. Коли вони посварилися - він зґвалтував її та задушив.