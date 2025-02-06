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06 февраля 2025, 21:25

Хотели отключить свет за долги: житель Николаевщины набросился на облэнерго с гранатой

06 февраля 2025, 21:25
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Фото: Нацполиция
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Житель Николаевщины угрожал облэнерго гранатой. При этом дома у мужчины правоохранители нашли наркотики

Об этом сообщает Полиция Николаевской области, передает RegioNews.

Работники облэнерго приехали отключать свет из-за задолженности, но в результате мужчина начал угрожать им предметом, похожим на гранату. По адресу прибыли правоохранители.

В доме 48-летнего мужчины нашли две гранаты - боевую и учебную и почти килограмм готового к употреблению наркотического вещества растительного происхождения. По словам мужчины, наркозель он имел для собственного употребления.

"В настоящее время по согласованию с Николаевской окружной прокуратурой за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами следователи сообщили задержанному о подозрении", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили супругов, которые занимались наркотиками. Выяснилось, что муж и жена прямо в подвале собственного дома устроило выращивание каннабиса. Впоследствии они высушивали растения, упаковывали по "дозам" и продавали жителям разных регионов Украины через почту.

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