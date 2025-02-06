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Житель Миколаївщини погрожував обленерго гранатою. При цьому вдома в чоловіка правоохоронці знайшли наркотики

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

Працівники обленерго приїхали відключати світло через заборгованість, але в результаті чоловік почав погрожувати їм предметом, схожим на гранату. За адресою прибули правоохоронці.

У будинку 48-річного чоловіка знайшли дві гранати - бойову і навчальну, та майже кілограм готової до вживання наркотичної речовини рослинного походження. За словами чоловіка, наркозілля він мав для власного вживання.

"Нині за погодженням із Миколаївською окружною прокуратурою за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі повідомили затриманому про підозру", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили подружжя, яке займалося наркотиками. З'ясувалося, що чоловік і дружина прямо в підвалі власного будинку влаштувало вирощування канабісу. Згодом вони висушували рослини, пакували по "дозах" та продавали жителям різних регіонів України через пошту.