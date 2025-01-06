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Происшествие случилось в Николаеве 5 января около 20:50 на улице Самойловича. Неизвестные подожгли админздание Корабельного районного суда

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Огнем был поврежден кабинет в здании суда. Пожар ликвидировали спасатели.

Полицейские изъяли фрагменты горения и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские проводят расследование, устанавливают все обстоятельства повреждения имущества и причастных к поджогу.

Правоохранители устанавливают свидетелей преступления и обращаются к гражданам с просьбой предоставить полезную для следствия информацию по телефонам: (0512) 53-13-35 и 102.

Напомним, ранее в Киеве задержали работников курьерской службы, которые сожгли два военных автомобиля.