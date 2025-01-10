Россияне атаковали беспилотником Николаев: есть раненый

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В четверг, 9 января, около 16:10 российские военные атаковали БПЛА Николаев. Днем обстреляли Куцурубскую громаду

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В Николаеве в результате попадания получил ранение 49-летний мужчина. Он госпитализирован, сейчас состояние стабильное, оказывается вся необходимая медпомощь.

Также днем, около 12:04, оккупанты совершили артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде.

"В результате обстрела в с. Дмитровка повреждены четыре частных дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Электроснабжение восстановлено. Кроме того, за день громада была трижды атакована дронами типа FPV. Пострадавших нет", – сообщил Ким.

Напомним, днем 9 января российские военные ударили по Харьковубеспилотниками типа "Молния".