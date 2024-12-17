На Николаевщине пьяный мужчина из-за ревности угрожал взорвать гранату

фото: полиция

В селе Березнеговатое пьяный мужчина из-за ревности к сожительнице закрылся в доме и угрожал взорвать гранату. Женщина обратилась в полицию

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители изъяли у 53-летнего мужчины корпус гранаты Ф-1, взрыватель УЗРГМ-2, а также во время обыска обнаружили 46 патронов калибра 5,45 мм и еще один калибра 5,34 мм.

Мужчина объяснил, что боеприпасы нашел неподалеку от села в местах бывших боевых действий и хранил в гараже.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, днем 15 декабря в Запорожье в кафе во время конфликта женщина бросила гранату под стол посетителей.