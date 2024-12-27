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27 декабря 2024, 12:13

Россияне обстреляли рынок в Покровске: возник пожар

27 декабря 2024, 12:13
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фото: ГСЧС
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В четверг, 26 декабря, российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за обстрела на территории местного рынка возник пожар в торговом павильоне.

На месте спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, 25 декабря во время выполнения задач возле Покровска спасатели попали под российский артиллерийский обстрел.

война пожар спасатели Донецкая область
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