РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники

Иллюстративное фото: Нацполиция

В воскресенье утром, 15 декабря, российская армия атаковала Николаев БПЛА типа "Shahed". В результате удара поврежден объект инфраструктуры, пострадали двое работников

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника", – говорится в сообщении.

Виталий Ким добавил, что в ночь на 15 декабря противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области четыре БПЛА типа "Shahed".

Напомним, 14 декабря россияне FPV-дроном обстреляли Куцурубскую общину Николаевского района и попали в автомобиль "Укрпочты". Раненый водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.