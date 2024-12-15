РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники
В воскресенье утром, 15 декабря, российская армия атаковала Николаев БПЛА типа "Shahed". В результате удара поврежден объект инфраструктуры, пострадали двое работников
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника", – говорится в сообщении.
Виталий Ким добавил, что в ночь на 15 декабря противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области четыре БПЛА типа "Shahed".
Напомним, 14 декабря россияне FPV-дроном обстреляли Куцурубскую общину Николаевского района и попали в автомобиль "Укрпочты". Раненый водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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