фото: СБУ

Правоохранители задержали в Николаеве вражеского приспешника, который поджег трансформаторную подстанцию, питающую целый микрорайон города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и СБУ.

Мужчину дистанционно завербовали оккупанты через телеграм-канал, где ему обещали "быстрый заработок".

Злоумышленник заранее приобрел легковоспламеняющееся вещество, которым потом облил подстанцию и поджег. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона, как доказательство проделанной работы. После того, как отправил видеоотчет куратору, все файлы удалил.

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон и другие доказательства сотрудничества с россиянами.

Задержанному сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей.

Мужчине грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали поджигателей, действовавших по заказу российских спецслужб в Киеве, Закарпатье и Полтавской области. Среди фигурантов – 16-летняя девушка, ребята 17 и 20 лет.