Оккупанты атаковали дронами и артиллерией две общины Николаевщины

Иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 6 декабря, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района. Также захватчики били по области из артиллерии

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что в 16:10 войска РФ обстреляли из FPV-дронов, а в 21:05 совершили артиллерийский обстрел по Куцурубской общине. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Также вчера, 6 декабря, в 23:45 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 декабря россияне нанесли удар по Вознесенску Николаевской области ракетами типа "X-59/X-69". В результате падения обломков погиб 74-летний мужчина, который находился в собственном доме.