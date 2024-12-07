Окупанти атакували дронами й артилерією дві громади Миколаївщини

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Протягом минулої доби, 6 грудня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Також загарбники били по області з артилерії

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що о 16:10 війська РФ обстріляли з FPV-дронів, а о 21:05 здійснили артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. На щастя, минулося без постраждалих.

"Також учора, 6 грудня, о 23:45 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня росіяни завдали удару по Вознесенську Миколаївської області ракетами типу "X-59/X-69". Внаслідок падіння уламків загинув 74-річний чоловік, який перебував у власному будинку.