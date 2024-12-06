Ракетный удар по Николаевщине: повреждены дома и ЛЭП, есть погибший
Вечером 5 декабря россияне нанесли удар по Вознесенску Николаевской области, предположительно ракетами типа "X-59/X-69". Их сбили силы ПВО
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"В результате боевой работы и падения обломков повреждены около 30 жилых домов, автомобили и линии электропередач. Сейчас осуществляются работы по восстановлению электроснабжения. Погиб 74-летний мужчина, который в это время находился в собственном доме", – говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки оккупанты дважды атаковали Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Ночью 6 декабря под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской громады.
Напомним, в ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину 53 беспилотниками. Силы ПВО сбили 32 дрона, еще 16 – локационно потеряны.