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Вечером 5 декабря россияне нанесли удар по Вознесенску Николаевской области, предположительно ракетами типа "X-59/X-69". Их сбили силы ПВО

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате боевой работы и падения обломков повреждены около 30 жилых домов, автомобили и линии электропередач. Сейчас осуществляются работы по восстановлению электроснабжения. Погиб 74-летний мужчина, который в это время находился в собственном доме", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки оккупанты дважды атаковали Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Ночью 6 декабря под вражескими минометными обстрелами находилась акватория Очаковской громады.

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину 53 беспилотниками. Силы ПВО сбили 32 дрона, еще 16 – локационно потеряны.