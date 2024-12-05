В результате ракетного удара по Вознесенску погиб мужчина
Российские военные днем, 5 декабря, нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате атаки погиб человек.
"К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 декабря, российские кафиры несколько раз атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района.
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