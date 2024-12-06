Силы ПВО с вечера сбили 32 беспилотника, еще 16 – локационно потеряны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 декабря РФ атаковала Украину более 50 беспилотниками

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 20:00 5 декабря россияне атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Район пусков: Орел – РФ.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 07:00 были сбиты 32 вражеских дрона в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 беспилотников локационно потеряны, 2 – вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Напомним, в ночь на 5 декабря российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 30 вражеских дронов.