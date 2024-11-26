Россияне ударили по инфраструктурным объектам Шостки на Сумщине
Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар значительным количеством БПЛА по инфраструктурным объектам Шостки Сумской области
Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога, передает RegioNews.
"Российский агрессор этой ночью нанес по инфраструктурным объектам Шосткинской громады авиационный удар значительным количеством БПЛА типа "Герань"", – говорится в сообщении.
На месте ушибов проводятся аварийно-восстановительные работы, разбираются завалы.
"Ущерб и потери уточняются", – отметил мэр.
Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов.
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