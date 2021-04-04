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04 апреля 2021, 16:24 234

Торговцы прогнали силовиков, которые блокировали рынок в Николаеве

04 апреля 2021, 16:24 234
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Рынок "Колос" возобновил свою работу
Рынок "Колос" возобновил свою работу
Фото: Новости -N
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Продавцы рынка «Колос» в Николаеве, который утром заблокировала полиция и Нацгвардия, прогнали силовиков и возобновили работу.

Об этом сообщают НикВести и "300 николаевцев".

В частности заместитель главы ОГА Игорь Кузьмин и депутат горсовета от "Слуги народа" Александр Разумный требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, запрещающие работу непродовольственных рынков. Общаясь с торговцами, Кузьмин отметил, что такие ограничения введены временно, чтобы остановить распространение COVID-19.

В ответ предприниматели отрицали требования власти, аргументируя тем, что на рынке количество людей намного меньше, чем в супермаркетах, и непонятно, почему они не могут работать в то время, как работа магазинов не запрещена. Также они пожаловались, что вынуждены оплачивать 100% аренды торговых мест на рынке и перечислять в полном объеме налоги в бюджет.

Работники рынка кричали: "Мы вам не доверяем!" и требовали, чтобы на место приехал мэр Николаева Александр Сенкевич или глава ОГА Виталий Ким.

Представитель предпринимателей адвокат Андрей Толпекин сказал, что торговцы готовы к обсуждению дальнейшего взаимодействия с чиновниками на круглом столе, но на присутствие полиции на рынке будут реагировать жестко.

После часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили работу.

НАПАДЕНИЕ ВЛАСТЕЙ НА РЫНОК КОЛОС, г. НИКОЛАЕВ. 04 апреля 2021 г. Часть 2 https://instagram.com/300nikolaevcev?igshid=1mkzlbv9mliaj Сайт : http://300niko.online/ Facebook : https://www.facebook.com/300nikolaevcev/ Telegram : https://t.me/nikolaevcev300 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCMC88YYX9iAEf0lYWKVVrgQ #300николаевцев #Николаев #mykolaiv #300Niko #300vsCorona #РАЗОМСИЛА

Posted by 300 николаевцев on Sunday, April 4, 2021

Напомним, утром 4 апреля, в Николаеве военнослужащие Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Нацгвардия карантин полиция Николаев рынок

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