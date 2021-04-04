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04 квітня 2021, 16:24 235

Торговці прогнали силовиків, які блокували ринок в Миколаєві

04 квітня 2021, 16:24 235
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Ринок "Колос" відновив свою роботу
Ринок "Колос" відновив свою роботу
Фото: Новости -N
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Продавці ринку «Колос» у Миколаєві, який зранку заблокувала поліція і Нацгвардія, прогнали силовиків і відновили роботу.

Про це повідомляють НикВести і "300 миколаївців".

Зокрема заступник голови ОДА Ігор Кузьмін і депутат міськради від "Слуги народу" Олександр Разумний вимагали від підприємців виконати умови карантину, забороняють роботу непродовольчих ринків. Спілкуючись з торговцями, Кузьмін зазначив, що такі обмеження введені тимчасово, щоб зупинити поширення COVID-19.

У відповідь підприємці заперечували вимоги влади, аргументуючи тим, що на ринку кількість людей набагато менше, ніж в супермаркетах, і незрозуміло, чому вони не можуть працювати в той час, як робота магазинів не заборонена. Також вони поскаржилися, що змушені оплачувати 100% оренди торгових місць на ринку і перераховувати в повному обсязі податки до бюджету.

Працівники ринку кричали: "Ми вам не довіряємо!" і вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич або голова ОДА Віталій Кім.

Представник підприємців адвокат Андрій Толпекин сказав, що торговці готові до обговорення подальшої взаємодії з чиновниками на круглому столі, але на присутність поліції на ринку будуть реагувати жорстко.

Після години спілкування на підвищених тонах чиновники і представники поліції змушені були залишити територію ринку, а торговці продовжили роботу.

НАПАД ВЛАДИ НА РИНОК КОЛОС, р. МИКОЛАЇВ. 04 квітня 2021 р. Частина 2 https://instagram.com/300nikolaevcev?igshid=1mkzlbv9mliaj Сайт : http://300niko.online/ Facebook : https://www.facebook.com/300nikolaevcev/ Telegram : https://t.me/nikolaevcev300 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCMC88YYX9iAEf0lYWKVVrgQ #300николаевцев #Миколаїв #mykolaiv #300Niko #300vsCorona #РАЗОМСИЛА

Posted by 300 миколаївців on Sunday, April 4, 2021

Нагадаємо, вранці 4 квітня, в Миколаєві військовослужбовці Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".

Нацгвардія карантин поліція Миколаїв ринок

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