На Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище
В селе Прибугское Витовского района Николаевской области 22-летний вандал разбил более сотни могил на сельском кладбище.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области, пишет RegioNews.
В полицию обратился староста села Прибугское с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил.
Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 22-летний житель с. Прибугское. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.
По словам молодого человека, он совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений. Чтобы отвести от себя подозрение, разрушил даже могилы своих родственников.
Преступнику по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Вандалу грозит до семи лет лишения свободы.
Также в ходе следствия установлено, что у мужчины, вероятно, был сообщник, его односельчанин. Сейчас собирается доказательная база о его причастности к надругательству над могилами.
Напомним, в Славуте Хмельницкой области вандалы уничтожили молодые саженцы лиственницы европейской на почти 100 тысяч грн.