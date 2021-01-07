На Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище

Преступник не пожалел даже захоронений своих родственников

Преступник не пожалел даже захоронений своих родственников

Фото: Нацполиция Украины

В селе Прибугское Витовского района Николаевской области 22-летний вандал разбил более сотни могил на сельском кладбище.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области, пишет RegioNews.

В полицию обратился староста села Прибугское с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили более 100 могил.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 22-летний житель с. Прибугское. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и отбывал условный срок наказания.

По словам молодого человека, он совершил преступление из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя и из хулиганских побуждений. Чтобы отвести от себя подозрение, разрушил даже могилы своих родственников.

Преступнику по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Вандалу грозит до семи лет лишения свободы.

Также в ходе следствия установлено, что у мужчины, вероятно, был сообщник, его односельчанин. Сейчас собирается доказательная база о его причастности к надругательству над могилами.

Напомним, в Славуте Хмельницкой области вандалы уничтожили молодые саженцы лиственницы европейской на почти 100 тысяч грн.