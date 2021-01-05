Из-за масштабного ДТП в Киеве пробки от моста Патона в направлении метро Выдубичи
Во вторник, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Авария произошла с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В ведомстве отметили, что в результате ДТП есть пострадавшие.
Как известно, сегодня в столице туман, видимость 200-500 м.
Полицейские призывают участников дорожного движения во время осложнения погодных условий быть предельно внимательными и осторожными. Они советуют водителям:
снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
увеличить дистанцию между автомобилями;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам следует быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, ранее сообщалось, что 3 января в ДТП на Киевщине пострадали пять человек.