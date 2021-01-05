Из-за масштабного ДТП в Киеве пробки от моста Патона в направлении метро Выдубичи

На Надднепрянском шоссе произошла авария с участием 5 авто

На Надднепрянском шоссе произошла авария с участием 5 авто

Фото Нацполиции

Во вторник, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Авария произошла с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В ведомстве отметили, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Как известно, сегодня в столице туман, видимость 200-500 м.



Полицейские призывают участников дорожного движения во время осложнения погодных условий быть предельно внимательными и осторожными. Они советуют водителям:



снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

увеличить дистанцию между автомобилями;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам следует быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 января в ДТП на Киевщине пострадали пять человек.