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05 января 2021, 12:15 8

Из-за масштабного ДТП в Киеве пробки от моста Патона в направлении метро Выдубичи

05 января 2021, 12:15 8
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На Надднепрянском шоссе произошла авария с участием 5 авто
Фото Нацполиции
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Во вторник, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Авария произошла с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В ведомстве отметили, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Как известно, сегодня в столице туман, видимость 200-500 м.

Полицейские призывают участников дорожного движения во время осложнения погодных условий быть предельно внимательными и осторожными. Они советуют водителям:

снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
увеличить дистанцию между автомобилями;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Пешеходам следует быть особенно внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 января в ДТП на Киевщине пострадали пять человек.

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