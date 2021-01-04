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04 января 2021, 17:41 8

На организации схемы "откатов" задержали одного из руководителей управления Госводагентства

04 января 2021, 17:41 8
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Он требовал от предпринимателя 12% от стоимости работ
Он требовал от предпринимателя 12% от стоимости работ
Фото: Facebook
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Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области разоблачили коррупционную "схему", к организации которой причастен один из руководителей Львовского областного управления водных ресурсов Госводагентства Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

За беспрепятственное перечисление денежных средств по выполненным работам предприниматели должны были предоставить должностному лицу определенную сумму "отката". Так, за перечисление средств за проведение ремонтно-строительных работ по восстановлению перепада на реке Недильнянка и поставок щебня чиновник требовал от местного предприниматель неправомерную выгоду - 12 % от общей стоимости работ.

Сообщается, что 4 января полицейские задержали одного из руководителей областного управления водных ресурсов во время получения второй части "отката" - 10 тысяч гривен. В конце декабря было задокументировано получение должностным лицом еще 10 тысяч гривен.

Чиновник задержан, проводятся санкционированные обыски и решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, что 1 декабря расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.

взятка предприниматели чиновники полиция МВД
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