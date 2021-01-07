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07 січня 2021, 14:30 950

На Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі

07 січня 2021, 14:30 950
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Злочинець не пожалів навіть поховань своїх родичів
Злочинець не пожалів навіть поховань своїх родичів
Фото: Нацполіція України
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У селі Прибузьке Вітовського району Миколаївської області 22-річний вандал розбив понад сотню могил на сільському цвинтарі.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Миколаївської області, пише RegioNews.

До поліції звернувся староста села Прибузьке з повідомленням про те, що на їхньому сільському кладовищі невідомі вандали осквернили більше ніж 100 могил.

Поліціянти встановили особу зловмисника, ним виявився 22-річний мешканець с. Прибузьке. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та відбував умовний термін покарання.

Зі слів молодика, він вчинив злочин через надмірну кількість випитого алкоголю та з хуліганських мотивів. Аби відвести від себе підозру, зруйнував навіть могили своїх родичів.

Злочинцю за погодженням із прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Вандалу світить до семи років позбавлення волі.

Також в ході слідства встановлено, що у чоловіка ймовірно був спільник, його односелець. Наразі збирається доказова база стосовно його причетності до наруги над могилами.

Нагадаємо, у Славуті Хмельницької області вандали знищили молоді саджанці модрини європейської на майже 100 тисяч грн.

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