На Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі

Злочинець не пожалів навіть поховань своїх родичів

Злочинець не пожалів навіть поховань своїх родичів

Фото: Нацполіція України

У селі Прибузьке Вітовського району Миколаївської області 22-річний вандал розбив понад сотню могил на сільському цвинтарі.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Миколаївської області, пише RegioNews.

До поліції звернувся староста села Прибузьке з повідомленням про те, що на їхньому сільському кладовищі невідомі вандали осквернили більше ніж 100 могил.

Поліціянти встановили особу зловмисника, ним виявився 22-річний мешканець с. Прибузьке. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та відбував умовний термін покарання.

Зі слів молодика, він вчинив злочин через надмірну кількість випитого алкоголю та з хуліганських мотивів. Аби відвести від себе підозру, зруйнував навіть могили своїх родичів.

Злочинцю за погодженням із прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні злочину та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Вандалу світить до семи років позбавлення волі.

Також в ході слідства встановлено, що у чоловіка ймовірно був спільник, його односелець. Наразі збирається доказова база стосовно його причетності до наруги над могилами.

Нагадаємо, у Славуті Хмельницької області вандали знищили молоді саджанці модрини європейської на майже 100 тисяч грн.