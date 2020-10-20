В Харькове городская ТИК не досчиталась 6 тысяч бюллетеней

Отдельные местные политсилы считают, что это начало фальсификаций

Отдельные местные политсилы считают, что это начало фальсификаций

Фото: «Ладыжин Новости»

В Харькове во время приема бюллетеней в городской избирательной комиссии оказалась нехватка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.

Из типографии не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи для выборов мэра города, заявил член местного политсовета партии "ОПЗЖ" Андрей Спасский.

В партии обратились по этому поводу в СБУ, полиции и в Центральную избирательную комиссию, поскольку считают, что недостача бюллетеней свидетельствует о начале фальсификаций.

В свою очередь в городской избирательной комиссии подписали документы о том, что необходимо допечатать количество бюллетеней, которых не хватает.

Напомним, вчера в Винницкой области сожгли 17 тысяч избирательных бюллетеней.