В Харькове городская ТИК не досчиталась 6 тысяч бюллетеней
Отдельные местные политсилы считают, что это начало фальсификаций
Отдельные местные политсилы считают, что это начало фальсификаций
В Харькове во время приема бюллетеней в городской избирательной комиссии оказалась нехватка
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Depo.Харьков.
Из типографии не доехало 2,5 тысячи бюллетеней для выборов в городской совет и 3,5 тысячи для выборов мэра города, заявил член местного политсовета партии "ОПЗЖ" Андрей Спасский.
В партии обратились по этому поводу в СБУ, полиции и в Центральную избирательную комиссию, поскольку считают, что недостача бюллетеней свидетельствует о начале фальсификаций.
В свою очередь в городской избирательной комиссии подписали документы о том, что необходимо допечатать количество бюллетеней, которых не хватает.
Напомним, вчера в Винницкой области сожгли 17 тысяч избирательных бюллетеней.
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