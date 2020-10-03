В Одесской области посреди улицы расстреляли местного жителя

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением

Фото: из открытых источников

В городе Рени Одесской области неизвестный стрелял в местного жителя из огнестрельного оружия.

Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция области.

Как выяснилось, ранения получил 50-летний мужчина. Сейчас злоумышленника, который стрелял из неустановленного оружия, разыскивают для его дальнейшего задержания.

В полиции расследуют происшествие по статье 15 и 115 УК Украины (покушение на убийство).

В то же время, одесское СМИ "Думская" сообщает, что пострадавший - это известный местный "криминальный авторитет" Виталий Варивода по кличке Кипяток. Так, его банде приписывают заказные убийства главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко, председателя арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника, соратников и друзей Эдуарда Гурвица Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Напомним, 2 октября на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве произошла стрельба, в результате которой одна женщина получила незначительное ранение.