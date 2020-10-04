На Луганщине потушили два и ликвидируют еще шесть очагов пожара

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га

Фото: ГСЧС

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, которые возникли 30 сентября. В 19 час. 30 мин. 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района ликвидировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 09:30 4 октября пожара лесного массива, камыша и сухой растительности в ячейке № 4 вблизи с. Лобачево – с. Геевка и ячейки № 7 вблизи с. Болотенное - ликвидировано.

Авиацией ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сбросы (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сбросы (1 тыс. 150 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмировано 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация относительно уничтожения и повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2500 человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, количество погибших на пожарах на Луганщине увеличилось до 10 человек. Нашли останки людей, ранее считавшихся пропавшими без вести.