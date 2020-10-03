Местные выборы: "ОПЗЖ" обжаловала в суде отказ в регистрации кандидатов на Николаевщине

Суд обязал ТИК просмотреть регистрацию кандидатов от партии

Суд обязал ТИК просмотреть регистрацию кандидатов от партии

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что обжаловала через суд отказ в регистрации кандидатов в депутаты от этой политсилы в Николаевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заяву политсилы.

"Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не сумела ни зарегистрировать нашу политическую силу, ни отказать ей в регистрации на выборы в Николаевский областной совет. Решение суда следующее: полностью удовлетворить наше исковое заявление. Это выражается в том, что суд признал бездействие комиссии и обязал ее зарегистрировать наш список – единый территориальный список кандидатов в депутаты в Николаевский областной совет от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что кроме областной ТИК, суд обязал и городскую ТИК заново рассмотреть документы на регистрацию кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее сообщалось, что "ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине.

Напомним, в Николаеве отказали трем партиям в регистрации их кандидатов.