ОАСК не удовлетворил иск "Демократической сокиры" касательно нерегистрации на выборах в Киевсовет
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск партии "Демократическая сокира", поданный за отказ Киевской городской территориальной избирательной комиссии в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам этой политсилы, поскольку суд установил нарушение порядка внесения денежного залога.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"Во время рассмотрения дела ОАСК установил, что документ о внесении денежного залога, предусмотренный ст. 222 Избирательного кодекса Украины как обязательный, был подан не тем субъектом, определенный в абз. 4 ч. 2. ст. 225 Избирательного кодекса Украины, а поэтому вывод территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов является обоснованным", - отметили в суде.
В ОАСК подчеркнули, что отклонения от законодательно установленных правил внесения денежного залога и отдание предпочтения одному субъекту избирательного процесса среди прочего будет свидетельствовать о нарушении принципа равенства, предусмотренного ст. 12 Избирательного кодекса. При этом действующее законодательство не установило никаких ограничений относительно повторного представления документов, оформленных должным образом.
Итак, суд отказал партии "Демократическая топор" в удовлетворении иска.
В свою очередь юристы партии удивлены тем, что суд "обжаловал собственно правомочность партий", а также не принял к сведению аргумент, что за несколько дней до и несколько дней после ТИК зарегистрировала другие партии и кандидатов с аналогичным пакетом документов, как в "Демократической топора".
"Сейчас юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда и будут идти до конца", - говорится в пресс-релизе "Демократической сокиры".
Напомним, в Казатине действующему мэру отказали в регистрации кандидатом на эту же должность.