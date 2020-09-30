ОАСК не удовлетворил иск "Демократической сокиры" касательно нерегистрации на выборах в Киевсовет

Юристы партии уже готовят апелляционную жалобу на решение суда

Юристы партии уже готовят апелляционную жалобу на решение суда

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск партии "Демократическая сокира", поданный за отказ Киевской городской территориальной избирательной комиссии в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам этой политсилы, поскольку суд установил нарушение порядка внесения денежного залога.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Во время рассмотрения дела ОАСК установил, что документ о внесении денежного залога, предусмотренный ст. 222 Избирательного кодекса Украины как обязательный, был подан не тем субъектом, определенный в абз. 4 ч. 2. ст. 225 Избирательного кодекса Украины, а поэтому вывод территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов является обоснованным", - отметили в суде.

В ОАСК подчеркнули, что отклонения от законодательно установленных правил внесения денежного залога и отдание предпочтения одному субъекту избирательного процесса среди прочего будет свидетельствовать о нарушении принципа равенства, предусмотренного ст. 12 Избирательного кодекса. При этом действующее законодательство не установило никаких ограничений относительно повторного представления документов, оформленных должным образом.

Итак, суд отказал партии "Демократическая топор" в удовлетворении иска.

В свою очередь юристы партии удивлены тем, что суд "обжаловал собственно правомочность партий", а также не принял к сведению аргумент, что за несколько дней до и несколько дней после ТИК зарегистрировала другие партии и кандидатов с аналогичным пакетом документов, как в "Демократической топора".

"Сейчас юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда и будут идти до конца", - говорится в пресс-релизе "Демократической сокиры".

Напомним, в Казатине действующему мэру отказали в регистрации кандидатом на эту же должность.