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04 сентября 2020, 11:41 8

В Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина

04 сентября 2020, 11:41 8
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Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы
Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы
Фото: из открытых источников
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В Николаеве выясняются причины смерти 29-летнего мужчину и проводится проверка действий правоохранителей, на руках которых умер задерживаемый.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 3 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный неадекватно себя ведет, хулиганит, кидается в прохожих кирпичами.

Мужчина оказывал сопротивление правоохранителям и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники. Мужчине стало плохо, через что работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали "скорую". Однако, к сожалению, медики, которые прибыли на место события, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.

смерть полиция задержание правоохранители Нацполиция
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