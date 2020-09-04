В Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы

Фото: из открытых источников

В Николаеве выясняются причины смерти 29-летнего мужчину и проводится проверка действий правоохранителей, на руках которых умер задерживаемый.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 3 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный неадекватно себя ведет, хулиганит, кидается в прохожих кирпичами.

Мужчина оказывал сопротивление правоохранителям и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники. Мужчине стало плохо, через что работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали "скорую". Однако, к сожалению, медики, которые прибыли на место события, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили личности 22 участников стрельбы в городе Украинка Киевской области.