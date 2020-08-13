Глава политической организации "Майбутнє Миколаєва” баллотируется в мэры Николаева
Глава общественной организации "Майбутнє Миколаєва" Татьяна Домбровская заявила о намерении баллотироваться на пост Николаевского городского головы.
Соответствующее видеообращение она опубликовала в Facebook, передает RegioNews.
Я готова стать первой женщиной-мэром города Николаев. У меня есть силы, энергия и четкий план действий, я нацелена только на результат. У меня есть сильная команда, которая готова работать для развития города", - заявила Домбровская.
По ее словам, она знает, чего ждут николаевцы от нового мэра и его команды, чего они хотят.
Наш город незаслуженно был долгое время непопулярным и занимал аутсайдерские места в различных рейтингах – пора это изменить и у меня есть конкретный план как это сделать!", - отметила Домбровская.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, заместитель киевского головы ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что идет в мэры Киева.