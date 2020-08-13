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13 августа 2020, 12:01 8

Глава политической организации "Майбутнє Миколаєва” баллотируется в мэры Николаева

13 августа 2020, 12:01 8
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От какой политической силы идет Татьяна Домбровская пока не сообщается, но на ее видеообращении размещен логотип партии "Слуга народа"
От какой политической силы идет Татьяна Домбровская пока не сообщается, но на ее видеообращении размещен логотип партии "Слуга народа"
Фото: Facebook
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Глава общественной организации "Майбутнє Миколаєва" Татьяна Домбровская заявила о намерении баллотироваться на пост Николаевского городского головы.

Соответствующее видеообращение она опубликовала в Facebook, передает RegioNews.

Я готова стать первой женщиной-мэром города Николаев. У меня есть силы, энергия и четкий план действий, я нацелена только на результат. У меня есть сильная команда, которая готова работать для развития города", - заявила Домбровская.

По ее словам, она знает, чего ждут николаевцы от нового мэра и его команды, чего они хотят.

Наш город незаслуженно был долгое время непопулярным и занимал аутсайдерские места в различных рейтингах – пора это изменить и у меня есть конкретный план как это сделать!", - отметила Домбровская.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, заместитель киевского головы ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что идет в мэры Киева.

выборы партия мэр Николаев депутаты
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