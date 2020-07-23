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Информационную систему "Выборы" в этом году не обновят – ЦИК
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23 июля 2020, 17:12

Информационную систему "Выборы" в этом году не обновят – ЦИК

23 июля 2020, 17:12
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На местных выборах, которые пройдут 25 октября, не будет никаких инновационных технологий из-за нехватки средств.

Об этом сообщил во время круглого стола член ЦИК Андрей Гевко, пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

На этих выборах никаких инновационных технологий не будет, потому что средств нет. Даже те изменения, которые мы хотели сделать в ЕИАС "Выборы" (единая информационно-аналитическая система – ред.), которые доподлинно необходимы, чтобы упростить работу территориальных избирательных комиссий, чтобы они не на калькуляторе считали и устанавливали итоги – даже на это средств не было выделено в этом году", - сказал Гевко.

По его словам, сейчас с международными партнерами работают над помощи территориальным избирательным комиссиям для того, чтобы хотя бы правильно посчитать результаты.

Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за назначение местных выборов на 25 октября.

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