В Николаеве ограничат проезд в транспорте для льготников
Николаевский исполком принял решение временно ограничить льготный проезд в городе с 25 марта
Николаевский исполком принял решение временно ограничить льготный проезд в городе с 25 марта
Об этом сообщается на странице "Николаевэлектротранса" у Facebook, передает RegioNews.
Исполком ограничил бесплатный проезд льготникам в Николаеве на время карантина. Люди льготных слоев населения с 5:30 до 10:00 утра и с 16:00 до 19:00 вечера не будут иметь возможности бесплатного проезда. С 10:00 утра и до 16:00 смогут пользоваться льготой.
"Николаевэлектротранс" сообщил, что решение вступает в силу на время карантина с 25 марта для всех категорий льготников.
"В другое время проезд для льготных категорий остается бесплатным. Перевозки пассажиров без средств защиты органов дыхания запрещены", — говорится в сообщении.
Напомним, что в игровом клубе Николаева додумались продавать соль и муку, чтобы не закрываться на карантин.
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