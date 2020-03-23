В Николаеве ограничат проезд в транспорте для льготников

Николаевский исполком принял решение временно ограничить льготный проезд в городе с 25 марта

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Николаевский исполком принял решение временно ограничить льготный проезд в городе с 25 марта

Об этом сообщается на странице "Николаевэлектротранса" у Facebook, передает RegioNews.

Исполком ограничил бесплатный проезд льготникам в Николаеве на время карантина. Люди льготных слоев населения с 5:30 до 10:00 утра и с 16:00 до 19:00 вечера не будут иметь возможности бесплатного проезда. С 10:00 утра и до 16:00 смогут пользоваться льготой.

"Николаевэлектротранс" сообщил, что решение вступает в силу на время карантина с 25 марта для всех категорий льготников.

"В другое время проезд для льготных категорий остается бесплатным. Перевозки пассажиров без средств защиты органов дыхания запрещены", — говорится в сообщении.

Напомним, что в игровом клубе Николаева додумались продавать соль и муку, чтобы не закрываться на карантин.