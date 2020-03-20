В игровом клубе Николаева додумались продавать соль и муку, чтобы не закрываться на карантин

В Николаеве предприимчивый владелец игрового клуба решил обойти карантинные ограничения и выставил на продажу соль и муку, чтобы не закрываться

Фото: Новости-N

В Николаеве предприимчивый владелец игрового клуба решил обойти карантинные ограничения и выставил на продажу соль и муку, чтобы не закрываться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новости-N".

В пятницу, 20 марта, правоохранители наведались в игровой клуб, который находится на проспекте Мира, в 500 метрах от остановки Васляева.

Владелец клуба, в обход карантинных мер пошёл на хитрость — он выставил в своём заведении на продажу соль и муку. Когда в рамках рейда представители Ингульской администрации и полиция выявили работающее игровое заведение, то потребовали, чтобы клуб прекратил деятельность.

Правоохранители пригрозили владельцу клуба штрафом. Тот в ответ заявил, что не намерен закрывать заведение, пока в городе продолжают работать крупные непродуктовые супермаркеты.

"Ваше право составить протокол. Я в суде обжалую. Я не буду закрываться, когда закроется "Эпицентр" в ту же секунду закроюсь и я. Почему одному можно, а другим нельзя? Мы продуктовый магазин, у нас есть соль. Где написано, что в продуктовом магазине не могут стоять компьютеры?

По итогу, на владельца магазина был составлен протокол.

Ранее сообщалось, что в Николаеве проверяют, как магазины и заведения соблюдают карантин.

Кроме того, в Николаеве выделили около 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).