Украинская экспедиция не смогла добраться до Антарктиды из-за коронавируса

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19

Фото: mon.gov.ua

Команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде и вынуждена была вернуться в Киев из-за пандемии COVID-19

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства образования Украины.

"Во время пандемии непросто делать даже обычные вещи. А то, что и обычно является непростой операцией, иногда становится почти невозможным", - заявил глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

По его словам, 16 марта команда 25-й УАЕ отправилась в Антарктиду, пытаясь преодолеть долгий путь раньше, чем карантинные ограничения сделали бы это невозможным. Однако карантин в Чили и почти во всех странах Южной Америки заставил скоректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев.

Как добавил Дикий, во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса – всех снабдили респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

Как отмечается, сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса.

В свою очередь МОН и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Там 25-и УАЕ должна сменить на станции своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.

Напомним, в состав годовой 25-й экспедиции входили 12 участников – 10 мужчин и 2 женщины.