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28 октября 2026, 08:34

"Закладки" и наркотики по почте: во Львове будут судить двух молодых людей

28 октября 2026, 08:34
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Фото: Национальная полиция
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Во Львове будут судить 26-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических и психотропных веществ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, обвиняемые из-за специализированного мессенджера незаконно приобрели амфетамин, 4-ММС, МДМА, MDMB-4en-pinaka, псилоциновые грибы и каннабис. Вещества хранили с целью дальнейшей продажи во Львове – через почтовые отправления и так называемые закладки.

Фигуранты – уроженцы Дрогобыча, фактически проживавшие во Львове.

Правоохранители задокументировали несколько фактов предполагаемой противоправной деятельности. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемых изъяли наркотические и психотропные вещества, электронные весы, средства для фасовки и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт направили в суд.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 2 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двоих мужчин подозревают в сбыте каннабиса и амфетамина. Во время обысков правоохранители изъяли около трех килограммов каннабиса, наркотические сладости и электронные сигареты с его содержанием. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 2 млн грн.

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