Россия ночью запустила по Украине "Искандер" и около 90 беспилотников
В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 71 российский беспилотник.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар нанес масштабный пожар площадью 2500 кв. м.