Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М/С-400 и 88 ударными БпЛА типа Shahed (38 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 71 российский беспилотник.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 28 октября российские войска атаковали Основанский район Харькова реактивным беспилотником. Ранены пять мирных жителей, среди которых – 4-летний ребенок. Удар нанес масштабный пожар площадью 2500 кв. м.