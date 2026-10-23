В Ровенской области молодого парня поймали на наркотиках
В Ровенской области задержали 19-летнего парня. Теперь ему грозит тюрьма
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Задержан 19-летний местный житель. Это произошло после того, как он получил посылку в одном из почтовых отделений. В посылке оказалось 200 граммов кратома. Стоимость этих запрещенных веществ по ценам "черного рынка" составляет около 15 тысяч гривен.
Теперь парню может грозить до 8 лет лишения свободы.
Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.
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